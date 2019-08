ROMA RICCARDI RUGANI / La Roma spinge su Rugani e nell'operazione con la Juventus potrebbe rientrare il giovane Alessio Riccardi, altro prodotto del sempre florido vivaio romanista che rischia così di perdere un vero e proprio gioiello.

La paura dei tifosi giallorossi aumenta inoltre perché la destinazione potrebbe essere, appunto, la società bianconera con cui i rapporti durante questo mercato sono stati consolidati. In queste ore dunque tanti fan hanno preso d'assalto il profilo Instagram di Riccardi tempestandolo di commenti in cui gli chiedono di non lasciare la Roma e, soprattutto, di non andare alla Juventus.