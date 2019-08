CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO / Cristiano Ronaldo 'spaventa' i tifosi della Juventus annunciando, nell'intervista a 'TVI', che "potrei ritirarmi anche l'anno prossimo".

Il fuoriclasse portoghese, però, ha poi aggiunto: "Ma c'è la possibilità che possa giocare anche fino a 41 anni, la cosa più importante è comunque godermi il momento. Ho bisogno di progetti allettanti, sono tranquillo a livello economico: ecco perché ho scelto la Juve - ha sottolineato - Sono motivato come il primo giorno e voglio vincere tutto in bianconero.? Non deve essere un'ossessione -ha risposto CR7 -lasciamo che le cose vadano come devono".

Chiosa con una riflessione sul mercato 'pazzo' di oggi e annessa 'frecciata' ai dirigenti juventini, a proposito dell'investimento per de Ligt (che lui non cita direttamente seppur il riferimento appare chiaro): "Oggi costano tutti tanto, si parte da 100 milioni e vedo difensori venduti a 75 milioni (la cifra spesa dalla Juve per l'olandese)... forse allora io valgo 3-4 volte tanto!