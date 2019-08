JUVENTUS RUGANI MANDZUKIC MATUIDI / Fabio Paratici è ritornato ieri a Milano dopo il blitz di Barcellona. Il CFO bianconero in questi giorni lavorerà soprattutto sulle uscite e non c'è solo il nome di Paulo Dybala - inseguito dal PSG - nella lista dei possibili partenti.

E' caldo infatti l'asse con la Roma per Rugani, mentre perdopo la chiusura del Bayern Monaco ci sarebbe l'ipotesi Barcellona. Se il difensore azzurro e l'attaccante croato non dovessero però lasciare Torino, sarebbero gli esclusi eccellenti insieme adella lista per la prossima Champions League stando a 'La Gazzetta dello Sport'.