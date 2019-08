CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Potrebbe essere davvero in chiusura l'affare Sanchez. Secondo 'Sky Sport' ad Appiano è appena arrivato l'avvocato Cappellini che è colui il quale cura la stesura dei contratti per conto del club nerazzurro.

Ciò potrebbe essere un indizio sul fatto che colsi stia davvero per definire l'operazione, come noto sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto e contributo al pagamento di circa la metà del ricco ingaggio dell'attaccante cileno. Se arrivasse oggi la fumata bianca, l'ex Udinese sbarcherebbe a Milano nella giornata di domani per svolgere le rituali visite mediche e firmare poi il contratto coi nerazzurri.