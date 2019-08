FIORENTINA SUSO BERARDI / La Fiorentina ha accolto con grande entusiasmo questa mattina Frank Ribery, primo colpo a respiro internazionale del nuovo patron Commisso. Il numero uno viola però sembra intenzionato a non fermarsi al francese ex Bayern Monaco per il tridente di Montella.

Il club viola infatti insiste per Suso, con il fantasista del Milan in cima alla lista del Ds Pradé come riporta la 'Gazzetta dello Sport'. Operazione però molto complicata quella per lo spagnolo, mentre più alla portata sarebbe Berardi dal Sassuolo. Non tramonta inoltre l'ipotesi de Paul, desideroso di provare una nuova avventura anche se l'Udinese avrebbe fissato a 40 milioni il prezzo dell'argentino.