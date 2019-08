JUVENTUS NEYMAR BARCELLONA / Il Barcellona insiste nel pressing per Neymar, che dopo il Real Madrid è stato accostato anche alla Juventus dalla stampa brasiliana e spagnola. Quella blraugrana sarebbe anche la destinazione preferita dal brasiliano, che spingerebbe per tornare al 'Camp Nou'.

Il sodalizio blaugrana accelera e starebbe studiando una nuova formula per strappare il sì del Paris Saint-Germain. Stando al 'Mundo Deportivo' il Barcellona avrebbe proposto al club parigino il prestito oneroso biennale dell'attaccante, con il diritto di riscatto dopo la prima stagione e l'obbligo invece alla conclusione del secondo anno. Adesso il Barça sarebbe in attesa di una risposta dal PSG, che nell'estate 2017 pagò la clausola di 222 milioni di euro per i servigi di Neymar.