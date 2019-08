Lazio, Lotito blinda Correa: tappe e cifre del rinnovo

LAZIO CORREA / In attesa di capire se qualcosa si potrà muovere negli ultimi giorni di mercato sul fronte Milinkovic-Savic, la Lazio blinda un altro gioiello e muove passi in avanti molto importanti per il rinnovo di Joaquin Correa.

Dopo l'incontro di ieri, scrive il 'Corriere dello Sport', si sta per definire l'intesa che dovrebbe essere sancita in un nuovo vertice a settembre che dovrebbe portare all'ufficializzazione. Nel nuovo contratto dovrebbe essere inserita una clausola da 70 milioni, mentre l'ingaggio che salirà a 2 milioni più bonus lo avvicina ai top in squadra.