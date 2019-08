JUVENTUS DYBALA / Le voci di mercato si fanno sempre più pressanti. Paulo Dybala però non perde la concentrazione e continua ad allenarsi alla Continassa per essere al top della condizione farsi trovare pronto per l'inizio della stagione della Juventus.

Per tutte le notizie e gli aggiornamenti di mercato Clicca Qui! Il numero dieci bianconero, dopo il mancato approdo in Premier League con le maglie di Manchester United e Tottenham, resta sempre in bilico e potrebbe lasciare Torino in questa ultima parte del mercato. Ilguarda con attenzione alla 'Joya', che nelle intenzioni di Leonardo sarebbe il sostituito ideale del partente. Dybala - scrive il 'Corriere dello Sport' - si candida prepotentemente ad una maglia da titolare come prima punta sabato nell'esordio in campionato sul campo del, con l'intenzione di dare un segnale forte al club bianconero sulla sua volontà di restare alla Juve.