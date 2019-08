JUVENTUS NEYMAR SUAREZ ICARDI / Dall'estero arrivano nuove indiscrezioni sul possibile inserimento della Juventus per Neymar, in uscita dal PSG e nel mirino soprattutto delle due 'Grandi' di Spagna Barcellona e Real Madrid. Dopo Brasile e Spagna, anche dalla Francia riportano di un eventuale tentativo dei campioni d'Italia per portare a Torino il campione verdeoro.

Traccia di mercato questa smentita però stamane da 'La Stampa', che sottolinea come Paratici e Nedved stiano in realtà puntando su altri obiettivi per il reparto offensivo. Neymar non sarebbe nei pensieri della Juve, che prima di rinforzare l'attacco di Sarri dovrà necessariamente sfoltire il reparto offensivo. Due nomi in cima alla lista della dirigenza della Continassa in avanti: Icardi e Suarez, con quest'ultimo che potrebbe rientrare in un'operazione ad ampio raggio con il Barcellona che vedrebbe protagonisti anche Mandzukic, Rakitic, Emre Can e il baby Miranda.