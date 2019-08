MILAN JOVIC CORREA ICARDI / Caccia sempre ad un attaccante da affiancare a Piatek per il Milan. Non si blocca per il momento la trattativa per Correa, con il 'Diavolo' che non è riuscito al momento a trovare una chiave d'intesa con l'Atletico Madrid e spera in uno sconto per l'argentino. E la mancata cessione di André Silva blocca le operazioni in entrata per il sodalizio rossonero.

Un altro obiettivo di mercato porta sempre a Madrid ma in casa Real, con Jovic che potrebbe già lasciare i 'Blancos' nonostante le ultime dichiarazioni dell'ex Eintracht, che ha declinato con forza un'eventuale uscita da Valdebebas. Florentino Perez e Zidane non sarebbero però dello stesso avviso e potrebbero cedere il serbo in prestito. Formula non gradita al Milan - scrive la 'Gazzetta dello Sport' - ma che Maldini e Boban potrebbero prendere in considerazione negli ultimi giorni di mercato in assenza di un'alternativa valida. Intanto non si spengono i rumors su un clamoroso interesse dei rossoneri per Mauro Icardi, fuori dal progetto Inter e che non vorrebbe lasciare Milano insieme a Wanda Nara e alla famiglia.