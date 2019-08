Milan, la Bundesliga rivuole Rodriguez

MILAN RICARDO RODRIGUEZ / Priorità alle cessioni per il Milan che come annunciato da Paolo Maldini ha messo in vendita anche due terzini.

Tra questi dovrebbe esserci Ricardo, tra i nomi che hanno più mercato soprattutto in Germania dove non mancano gli estimatori dello svizzero ex. Secondo quanto riferisce 'Sport Bild' in particolare, per lo svizzero classe '92 ex Wolfsburg potrebbe prendere quota l'opzione Schalke 04 che sta cercando di cedereper fare spazio ad un laterale di livello, con il rossonero in cima alla lista degli obiettivi insieme a Philippdell'Augsburg.