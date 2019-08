CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC EMRE CAN ULTIME / Occhio all'asse di mercato tra Juventus e Barcellona che dopo il blitz in Catalogna del Ds bianconero Fabio Paratici può regalare grandi sorprese da qui alla chiusura della sessione estiva. Sul tavolo della trattativa sarebbero finiti infatti diversi nomi e svariate possibilità di incastri tra i due club che in queste ore starebbero portando avanti in maniera concreta i contatti. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Un'idea che si starebbe trasformando sempre più in trattativa, secondo 'Tuttosport', è quella dello scambio tra Emre Can e Ivan Rakitic.

La proposta sarebbe stata messa sul tavolo dai blaugrana, ma i bianconeri valutano con attenzione visto che l'ex Liverpool sarebbe scivolato indietro nelle gerarchie, scavalcato anche dache ha riguadagnato posizioni, e nell'anno che porta all'Europeo fare panchina non è consigliabile. Ecco perché da parte del tedesco sarebbe arrivata un'apertura a questo tipo di soluzione, così come il croato del Barça si guarda attorno e valuta la possibilità di cambiare aria. Oggi sono previsti nuovi contatti per capire la fattibilità dell'operazione con la dirigenza juventina che vorrebbe strappare anche un conguaglio economico. Intanto, mentre arrivano smentite all'ipotesi Suarez, la Juve avrebbe parlato anche di un altro possibile scambio:, che rischia di star fuori dalla lista Champions ed è in uscita, per il giovane terzino Miranda sul quale è forte la concorrenza del Marsiglia