CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / Alex Sanchez all'Inter, ci siamo. Per domani, come riporta 'Sky Sport, è prevista la chiusura dell'affare col Manchester United.

Le due dirigenze sono al lavoro per limare gli ultimi dettagli, i 'Red Devils' stanno provando a modificare alcune condizioni sul riscatto e sul contributo al pagamento dell'ingaggio, ma l'operazione è destinata ad andare in porto. L'Inter è in attesa solo dell'ok definitivo.