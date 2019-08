Calciomercato Juventus, colpo Neymar: 160 milioni!

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEYMAR BARCELLONA / Il Barcellona è pronto a pagare 160 milioni di euro per riportare in Spagna Neymar. Il club blaugrana - come riporta 'Sport' - sarebbe favorevole ad un acquisto in prestito con obbligo di riscatto con un pagamento a rate.

Il, infatti, vorrebbe garanzie nel cedere il suo asso, che nelle ultime ore è stato accostato anche alla. Sullo sfondo resta il: i francesi sperano proprio in un rilancio del club blaugrana per chiudere definitivamente il capitolo Neymar.