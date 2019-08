Calciomercato Roma, affare Defrel: la Samp prova il sorpasso sul Sassuolo! Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL SAMPDORIA / E' sempre sulla lista delle cessioni Gregoire Defrel. , è pronto ad abbandonare nuovamente la Capitale. In queste ore la pista Sampdoria - come raccolto da Calciomercato.it - si è fatta più calda ma è una corsa a due per il calciatore con il Sassuolo di de Zerbi sempre in gara; si defila, invece, il Genoa che ha deciso di puntare su Kouame. Per l'attaccante, blindato in giornata da Preziosi, è pronto il rinnovo di contratto: guadagnerà 1,2 milioni di euro a stagione.