CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PSG / Il futuro di Gianluigi Donnarumma è tornato in discussione in questi ultimi giorni ma dalla Francia arrivano novità che faranno piacere ai tifosi del Milan: l'operazione per il portiere viene infatti considerata più che complicata.

Come riporta 'ParisUnited', il Psg è intenzionato ad affidarsi ad un nuovo numero uno ma le possibilità di vedere l'italiano a Parigi sono poche: il classe '99, infatti, è intenzionato a proseguire con la maglia rossonera e Minonon avrebbe alcuna intenzione di mettere in concorrenza due suoi assistiti. Vedere Areola e Donnarumma insieme sembra dunque impossibile. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Più facile la pista che porta a, valutato dal Real Madrid