CALCIOMERCATO SERIE A PARMA PALETTA / Potrebbe esserci ancora la Serie A nel futuro di Gabriel Paletta.

Il difensore, dopo l'avventura in Cina, pare intenzionato a ripartire dall'Italia. Il suo entourage è a lavoro per trovare una sistemazione all'ex Milan: il calciatore - come riporta 'Sky Sport' - sarebbe stato proposto anche al, squadra con cui ha giocato in passato.