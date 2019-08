CALCIOMERCATO ATALANTA STURRIDGE / Turchia pista concreta per Daniel Sturridge. L'attaccante inglese, ancora svincolato dopo la fine dell'avventura col Liverpool e nel mirino dell'Atalanta, piace molto al Trabzonspor che in queste ore è passato dalle parole ai fatti offrendogli un contratto biennale.

Il 29enne di Birmingham si è preso del tempo per riflettere dato che preferirebbe altri Paesi, come per esempio la Germania. In Bundesliga interessa all'Eintracht Francoforte , al quale è stato offerto e che ora - a differenza di quanto prospettato inizialmente - potrebbe pensare di ingaggiarlo anche a prescindere dalla partenza di Ante. Attese novità nei prossimi giorni.