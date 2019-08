JUVENTUS CRISTIANO RONALDO / Cristiano Ronaldo mostra la sua villa con vista su Torino e si racconta.

Questa un'anticipazione dell'intervista rilasciata dall'attaccante della Juventus alla tv portoghese 'TVI': "Mio figlio Cristianinho non poteva credere che fossi cresciuto nella vecchia foresteria di Lisbona, ma per diventare un grande calciatore serve lavorare duro, ed è questo che sto cercando di fargli capire. La gente pensa che tutto sia facile in questa vita: le case, le macchine, i vestiti... che tutto ciò cada dal cielo. Ma quello che cerco di insegnare a mio figlio o quando faccio eventi nelle scuole è che solo il talento non basta. Solo con il lavoro e la dedizione si può ottenere ciò che si vuole".