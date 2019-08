LIVERPOOL KLOPP / Ha appena vinto la supercoppa europea dopo aver alzato al cielo la Champions League: per Jurgen Klopp e il suo Liverpool è un momento d'oro ma il manager tedesco pensa anche alla fine della carriera. Lo dice in un'intervista alla 'Bild' in cui non esclude di ritirarsi tra un paio di stagioni.

"Spero di continuare a lungo ad allenare - le parole di Klopp - , ma tra due, tre anni non so cosa possa accadere. Magari mi ritirerò. Non è detto succeda, tuttavia, se dovesse succedere non sareste sorpresi". Il tedesco siede sulla panchina di Liverpool, guidando i 'Reds' a due finali di Champions (di cui una vinta) e alla successo di qualche giorno fa contro il Chelsea nella Supercoppa.