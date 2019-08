INTER ICARDI WANDA NARA / "My New Home is Coming": la nuova casa in arrivo è quella di Wanda Nara e Mauro Icardi, nome al centro di un vero e proprio intrigo di mercato.

Fuori dai piani dell'ma intenzionato a non lasciare i nerazzurri: a confermarlo anche il fatto che la nuova casa in questione sia proprio a Milano, città che la coppia più chiacchierata negli ultimi mesi non ha alcuna intenzione di lasciare. L'argentino e consorte hanno pubblicato quasi in contemporanea su Instagram le immagini del nuovo appartamento in costruzione, mandando quindi un altro segnale su quel che sono le loro intenzioni sul futuro. Icardi insiste nel non voler lasciare l'Inter nonostante il pressing del, magari in attesa di mosse da parte dellada tempo destinazione in cima alle preferenze del calciatore.