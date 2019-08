MILAN DONNARUMMA PSG / Il Paris Saint-Germain non molla Donnarumma. Secondo quanto riportato da 'L'Equipe', il club parigino è sempre a caccia di un nuovo portiere e potrebbe tornare alla carica per il classe 1999.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo

L'estremo difensore rossonero, infatti, resta l'obiettivo numero uno di Leonardo, con il quotidiano francese che parla di una possibile accelerata nei prossimi giorni. Il Milan, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio portiere titolare se non per una cifra di circa 60 milioni di euro. Si attendono ulteriori sviluppi.