NAPOLI MILIK / Niente scambio con l'Inter, niente cessione in Spagna o Germania: il Napoli avrebbe deciso di puntare ancora su Arek Milik, anche in caso di arrivo di Icardi.

Come riferisce 'Sky', gli azzurri vogliono l'attaccante polacco in rosa, al di là di chi arriverà alla corte di Carlo: si riparte quindi dal numero 99 azzurro che nelle ultime settimane non ha vissuto in maniera tranquilla, viste le numerose voci su un suo possibile addio. Per lui si riapre anche la trattativa per il rinnovo che si era bloccata nei mesi scorsi davanti alle richieste dell'entourage del calciatore: ora che il Napoli avrebbe tolto Milik dalla lista dei possibili partenti, ecco che i contatti potrebbero ripartire, in attesa di capire chi sarà il suo compagno di reparto.