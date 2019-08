ROMA ZAPPACOSTA / È tutto definito per il trasferimento alla Roma di Davide Zappacosta.

Come anticipato da Calciomercato.it, il laterale ex Torino arriva in prestito dal Chelsea .

Zappacosta atterrerà in serata, intorno alle 23,30, all'aeroporto di Fiumicino e domattina, a partire dalle 8,30, sosterrà le consuete visite mediche di rito che anticipano firme e ufficialità. Questione di ore, dunque, e il 27enne sarà un nuovo giocatore giallorosso.