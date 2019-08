JUVENTUS SARRI / Maurizio Sarri tiene in ansia la Juventus. Ieri il comunicato del club bianconero sulle condizioni del tecnico, alle prese con una polmonite che ne mette a serio rischio la presenza in panchina sabato per l'esordio in campionato in casa del Parma. Il club campione d'Italia mantiene massimo riserbo sullo stato di salute di Sarri, che questa mattina non era ovviamente presente alla Continassa, con la seduta d'allenamento che è stata diretta da Martusciello.

L'ex mister di, malgrado la degenza, continua comunque a confrontarsi a distanza con il suo vice e gli altri collaboratori, in previsione della sfida del 'Tardini'.

In attacco, al netto dei prossimi sviluppi sul mercato, Dybala sembrerebbe favorito su Higuain e Bernardeschi per completare il tridente insieme a Ronaldo (pienamente recuperato) e Douglas Costa. Khedira dovrebbe essere il prescelto a centrocampo con Pjanic e Rabiot, mentre davanti a Szczesny Bonucci è al momento in vantaggio su de Ligt per affiancare capitan Chiellini. A sinistra ci sarà Alex Sandro, mentre è rebus sulla destra con Danilo, Cuadrado e De Sciglio a contendersi una maglia.