JUVENTUS PARATICI DYBALA / Fabio Paratici non era presente quest'oggi alla presentazione di Demiral. A presenziare alla conferenza stampa del giovane difensore turco, blindato alla Juventus dopo l'arrivo dal Sassuolo, c'era il vicepresidente Pavel Nedved insieme al braccio destro del CFO bianconero Cherubini.

Paratici nelle scorse ore è stato protagonista di un blitz a, dove oltre al baby Miranda - vicino al Marsiglia - nel tavolo delle trattative con la società blaugrana sarebbero entrati anche nomi più illustri come

L'uomo mercato della ' Vecchia Signora' nelle prossime ore è atteso nel quartier generale juventino a Milano, dove prima di affondare il colpo per rinforzare ulteriormente la rosa di Sarri continuerà a lavorare soprattutto sulle cessioni, con il nome di Paulo Dybala che resta caldo in uscita visto anche il pressing negli ultimi tempi del PSG. Il sodalizio campione di Francia ha messo l'argentino in cima alla lista delle preferenze per rimpiazzare il partente Neymar, quest'ultimo nel mirino di Real Madrid e Barcellona ma accostato anche alla Juve dalla stampa brasiliana e spagnola.