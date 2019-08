MILAN JOVIC REAL MADRID / Jovic via dal Real Madrid e possibile nuovo acquisto del Milan: da giorni si parla di un eventuale prestito dell'attaccante serbo con i rossoneri tra i pretendenti.

Ipotesi che il calciatore non prende in considerazione come spiega lui stesso in un'intervista a 'Novosti': "Mi fanno sorridere queste voci: i media se ne occuperanno sempre. Sono stato abituato a tutti i tipi di commenti dall'inizio della mia carriera, ormai so che possono esserci sempre: il tempo dirà ciò che è vero".

Jovic ha continuato: "È una sensazione fantastica giocare alla prima gara stagionale per il più grande club del mondo. Le impressioni sono positive, abbiamo vinto e dimostrato che squadra siamo: spero di avere più minuti nel corso della stagione. Zidane crede in me e la cosa non è cambiata da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme. Sto imparando da lui giorno dopo giorno e sono molto contento, perché lui, come giocatore e come allenatore, è ai vertici del calcio mondiale. Sono pronto a dare il massimo: non mi aspetto di giocare subito tutte le partite. Attraverso il lavoro raggiungerò il mio obiettivo. Sono contento di come mi hanno accolto, vorrei poter giocare dall'inizio ma non ho fretta: so che avrò il mio spazio".