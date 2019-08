CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / Tra il mercato e le Nazionali giovanili, sull'estate del pallone incombe anche la prospettiva dei giovani talenti. Football Under propone il suo focus settimanale alla scoperta dei giovani talenti per Calciomercato.it:

1. L'Arsenal è storicamente un club molto attento ai giovani del proprio vivaio, lo sta dimostrando anche con Joe Willock, centrocampista offensivo che proprio oggi compie 20 anni. Emery ha avuto il coraggio di gettarlo nella mischia nelle prime due gare di campionato contro Newcastle e Burnley (vinte entrambe), tenendo in panchina anche giocatori di grande spessore come Pepè, Torreira e Mkhitarayan. Nazionale Under 20 inglese, ha qualità tecniche, visione di gioco e anche la propensione a far gol, come dimostrano soprattutto i quattro gol nella Nazionale di categoria (anche uno all'Italia nell'Under 20 Elite League).

2. In attesa di Ribery, la Fiorentina ha risolto la pratica in Coppa Italia contro il Monza, in vantaggio fino all'80', grazie ai due talenti classe '2000 Montiel e Vlahovic. Lo spagnolo ha realizzato i due assist per i gol che hanno deciso la partita, ha spaccato la contesa aprendo gli spazi tra le linee con le sue percussioni e giocate. La Fiorentina valutava di metterlo sul mercato, si pensava al ritorno in Spagna ma, invece, soprattutto la prestazione contro il Monza ha determinato la permanenza in maglia viola. Corvino l'ha pescato un anno fa dal vivaio del Maiorca e in Primavera ha confermato le sue qualità con 15 gol e 8 assist tra campionato, Viareggio Cup e la Coppa Italia che la Fiorentina ha vinto battendo in finale il Torino.

3. Zak Ruggiero a gennaio ha compiuto diciotto anni, è diventato maggiorenne ma già ha un ricordo importante del suo percorso da calciatore, nel primo turno di Coppa Italia ha segnato il gol decisivo di testa su assist di Molina nella vittoria per 4-3 contro l'Arezzo. Ruggiero è un giocatore offensivo, può giocare da trequartista, attaccante esterno o essere schierato da seconda punta. Stroppa ha concesso spazio a Ruggiero, crotonese dalle origini australiane, anche nella sfida contro la Sampdoria in cui è riuscito a strappare 24 minuti.

4. La Fiorentina non ha messo in mostra solo Montiel e Vlahovic contro il Monza ma anche il terzino sinistro classe '99 Terzic, prelevato dalla Stella Rossa in cui si è messo in mostra soprattutto in Youth League nel girone del Napoli. Contro la Primavera allenata da Baronio, Terzic all'andata ha realizzato un assist e al ritorno ha indossato la fascia di capitano, presentandosi come un punto di riferimento per la Stella Rossa.

Ha gamba, qualità tecniche, un buon cross, deve migliorare tanto in fase difensiva; in virtù delle questioni di mercato che coinvolgonodestinato all'Inter, Montella l'ha schierato nella gara di Coppa Italia contro il Monza e potrebbe farlo anche sabato contro il Napoli.

5. Dalla Fiorentina alla Lazio, il mercato serbo offre opportunità importanti e Igli Tare è abituato a coglierle. La Lazio ha acquistato il difensore centrale classe '2001 Strahinja Pavlovic, lasciandolo in prestito alla Partizan Belgrado dove è titolare fisso, ha finora sempre giocato sia in campionato che nei preliminari di Europa League. Pavlovic, che ha debuttato lo scorso 23 febbraio in prima squadra quando non era ancora maggiorenne, già nella scorsa stagione ha portato a casa 15 presenze tra campionato e Coppa di Serbia, giocando da titolare anche il derby in finale contro la Stella Rossa vinto proprio dal Partizan. A Pavlovic sicuramente non manca la personalità, la Lazio ha compiuto un investimento importante, quest'anno osserverà il suo percorso di crescita a Belgrado per poi portarlo a Roma.

6. Il Tottenham è storicamente attento ai giovani, quest'estate non si è fatta sfuggire la possibilità d'approfittare della retrocessione del Fulham per portare a casa un talento come Ryan Sessegnon, un esterno che può giocare a tutta fascia, un classe '2000 che nella scorsa stagione ha portato 38 presenze e 2 gol tra campionato e coppe nazionali.

7. Il movimento calcistico giapponese è in netta crescita, lo dimostra anche il talento di Kubo sbocciato al Real Madrid. In Olanda anche sta emergendo in campo un pizzico di Giappone, il Groningen due anni fa fa ha puntato su Ritsu Doan, trequartista classe '98, adattabile in tutti i ruoli dell'attacco. Il Psv Eindhoven, dopo la partenza di Lozano, ha provato a sferrare l'assalto ma ha giudicato alte le pretese del Groningen che ha chiesto 13 milioni di euro.

8. Il mercato sì ma c'è anche il campo, la Nazionale Under 17 di Zoratto sta svolgendo un raduno a Coverciano: è iniziato domenica e terminerà giovedì. Tra i profili da seguire con attenzione c'è Valentino Salducco, centrocampista classe '2003 molto dinamico, può giocare sia da play che da interno, ha buona intelligenza tattica e un'ottima capacità di dettare i tempi del gioco.

9. Per l'Under 17 è tempo di stage, l'Under 19, invece, è scesa in campo in amichevole contro la Slovenia il 14 agosto scorso vincendo 4-2. Il trascinatore è stato Roberto Piccoli, attaccante classe '2001 che ha realizzato una doppietta, segnando di destro e di testa sugli assist di Samuele Ricci e Petrelli. Piccoli è un centravanti di spessore, capace sia di giocare di sponda con i compagni che di riempire l'area di rigore in maniera brillante, nella scorsa stagione nella Primavera dell'Atalanta campione d'Italia ha realizzato 16 gol e convinto Gasperini a regalargli due presenze in serie A contro l'Empoli e l'Atalanta.

10. Uno dei migliori in campo nell'Under 19 è stato Samuele Ricci, centrocampista duttile di grande qualità che può giocare in tutte le posizioni della mediana. L'Empoli punta sul talento classe '2001 per la formazione Primavera che, battendo il Genoa nel play-out, ha conquistato la permanenza nel campionato Primavera 1.