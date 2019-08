INTER SANCHEZ / Alexis Sanchez non andrà all'Inter o almeno l'affare non è ancora chiuso come, invece, si diceva: dal Cile arriva la frenata che potrebbe far saltare l'affare tra i nerazzurri e il Manchester United.

E' Maks Cardenas, giornalista cileno di Radio Cooperativa e Fox Sports, a lanciare la notizia: tra Sanchez e l'Inter ci sarebbe ancora una grande distanza dal punto di vista economico e finché non si riuscirà a limare tale aspetto l'affare è destinato a non chiudersi.

L'Inter ha virato con decisione su Sanchez dopo che Dzeko ha rinnovato con la Roma: per il cileno si è parlato di un prestito con diritto di riscatto con un sacrificio del cileno per la riduzione dell'ingaggio. Una sacrificio che, stando a quanto arriva dal Cile, al momento non sarebbe sufficiente per arrivare alla fumata bianca.