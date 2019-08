CALCIOMERCATO MILAN LUAN CAPANNI/ Colpo in prospettiva del Milan che si assicura le prestazioni del classe 2000 Luan Capanni. L'attaccante, di nazionalità brasiliana, arriva come svincolato dopo l'esperienza positiva nella Lazio, con la quale ha messo a segno 13 reti nel campionato Primavera ed esordito in Serie A nel match col Torino di maggio. Il suo agente, Kia Joorabchian, ha trovato l'accordo con i rossoneri per un contratto quadriennale, che il calciatore ha firmato oggi.

Nell'immagine in alto, il momento in cui Capanni ha siglato il suo legame con il club meneghino, al fianco di Paolo. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Sono arrivate anche le prime parole da rossonero di Luan Capanni, riportate da 'Globoesporte': "Sono molto felice, è sempre stato un mio sogno giocare in una squadra come il Milan, uno dei migliori club al mondo. Voglio ringraziarlo inoltre per la fiducia riposta in me, e lavorerò duramente per ripagarla. Sono cresciuto vedendo giocare il Milan, alcuni dei più grandi campioni della storia del calcio hanno vestito questa maglia, anche brasiliani come Kakà, Ronaldinho, Cafù e non solo. Sono molto felice".