ROMA DZEKO PROSINECKI/ Ascoltato ai microfoni di 'Tele Radio Stereo', Robert Prosinecki, commissario tecnico della Bosnia Erzegovina, ha parlato del rinnovo di Edin Dzeko con la Roma: "Di certo la famiglia ha influito in questa decisione.

Da quando ha firmato il prolungamento lo vedo più felice e dentro al progetto giallorosso, in una squadra che può lottare seriamente per la Champions League".

Prosinecki ha poi parlato del campionato italiano: "La Juventus con Maurizio Sarri la vedo ancora avanti. Poi seguono Napoli ed Inter mentre, per il quarto posto, ci sono Roma, Milan, Atalanta e Lazio".