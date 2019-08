FIORENTINA JOKIC CALCIOMERCATO/ Come raccontato da Calciomercato.it, Franck Ribery ha scelto la Fiorentina ed è pronto a vestire la maglia del club viola nella prossima stagione.

La stella francese ha accettato la proposta della squadra di Roccoed è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura in Italia.

Le conferme arrivano da 'Sky Sport' che parla delle imminenti visite mediche per Ribery, forse già nella giornata di domani, alle quali seguiranno firma ed ufficialità per il giocatore francese.