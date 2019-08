p>CALCIOMERCATO MILAN CASTILLEJO / Il nome di Samu, attaccante spagnolo classe 1995 del, è stato spesso associato nelle ultime settimane al mercato in uscita dei rossoneri ma come riportato da Calciomercato.it l'ex Villarreal non ha mai preso in considerazione la volontà di lasciare Milano , come confermato anche dal suo agente Manuel Garcia Quilon, ai nostri microfoni . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno in Liga di Castillejo, sponda Celta Vigo. Felipe Miñambres, direttore sportivo del club spagnolo, in conferenza stampa ha confermato l'anticipazione di Cacliomercato.it: ''Castillejo in questo momento è lontano dal Celta Vigo. Abbiamo parlato col suo agente un mese fa e lui non lo vede fuori dal Milan. Inoltre, il suo stipendio è abbastanza proibitivo per le nostre casse".