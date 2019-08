p>CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA PARIS SAINT GERMAIN / Potrebbero arrivare in giornata importanti novità sul futuro di Paulo: secondo quanto riportato da 'Sportmediaset' oggi l'entourage diincontrerà la dirigenza delper cercare di fare ulteriori passi in avanti nella trattativa che potrebbe portare il numero 10 bianconero in Francia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

In caso di fumata bianca, Dybala potrebbe raggiungere Parigi anche in serata per poi effettuare tutti i riti necessari per il passaggio e il trasferimento. C'è ancora da limare la distanza tra i due club con il PSG disposto a mettere sul piatto 80 milioni di euro mentre la Juventus si vuole avvicinare ai 100.