p>CALCIOMERCATO ROMA SCHICK / Patrik, attaccante ceco classe 1996 della, potrebbe lasciare la capitale in questa finestra estiva di mercato: il suo futuro potrebbe essere infatti in Bundesliga. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Vi abbiamo raccontato dell'interesse concreto del Borussia Dortmund per l'attaccante giallorosso: i contatti con la dirigenza giallonera sono continui e si lavora al prestito con diritto di riscatto. Sempre in Germania c'è da registare l'inserimento anche del Lipsia: secondo quanto riportato da 'Sky Sport' il club tedesco si è inserito nella corsa per Schick. La formula del trasferimento rimane la stessa.