CALCIOMERCATO MILAN LAXALT KRASOUSKI/ Intercettato fuori da Casa Milan, Ariel Krasouski, agente di Diego Laxalt, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it del futuro del suo assistito: "Stiamo lavorando in sinergia con il club per trovare la soluzione migliore per il Milan e per il giocatore.

É stata una riunione positiva con la dirigenza, rimarremo in contatto per cercare un club che possa dare a Diego la possibilità di giocare. Offerte da? Ci sono offerte, ne stiamo parlando ma niente di concreto. Andrà via in prestito". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!