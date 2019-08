JUVENTUS DEMIRAL CONFERENZA / La conferenza di presentazione di Merih Demiral, 21enne difensore turco arrivato dal Sassuolo dopo l'ottima annata in neroverde. Il neo calciatore della Juventus ha risposto alle domande dei giornalisti: Calciomercato.it ha seguito in diretta le sue parole.

SENSAZIONI - "Sono contento di essere qui, so che la Juventus è una squadra molto importante ma essere qui è una fortuna. Spero di riuscire ad adattarmi nel più breve tempo possibile alla nuova squadra e al nuovo ambiente".

MIGLIORAMENTO - "Per arrivare qui ho fatto molti sforzi, ma non sono una sorpresa, è tutto basato sul mio lavoro. Essere qui significa realizzare un sogno e cercare di concludere al meglio questa fantastica storia".

TIFOSI - "Quando scendo in campo do il meglio e ovviamente i tifosi apprezzano questo aspetto: spero nel più breve tempo possibile di raggiungere la forma migliore e convincere ulteriormente i tifosi".

TURCO - "E' un onore essere il primo giocatore turco alla Juventus.

Cercherò di essere un modello per i tifosi: allenarmi con giocatori così forti è un onore e vorrei dimostrare a tutti che lavorando duramente si riesco a raggiungere obiettivi importanti come ho fatto io".

CHIELLINI - "Avere la possibilità di giocare con i calciatori che seguivo quando ero piccolo è molto importante. Chiellini ed altri giocatori della Juventus mi stanno aiutando molto. Spero di riuscire ad acquisire esperienza dalla loro esperienza".

CONQUISTARE SPAZIO - "Certo che la Juventus in difesa ha alcuni dei migliori al mondo: come ho detto prima è un onore essere qui, spero nel più breve tempo possibile di giocare da titolare e tutti i miei sforzi sono orientati a raggiungere il prima possibile il miglior stato di forma. Spero di restare qui a lungo".

ITALIA - "Il fatto di essere arrivato al Sassuolo all'inizio della scorsa stagione mi ha permesso di farmi le ossa con il campionato italiano. In Italia essere un difensore significa essere nel miglior paese dove imparare a difesa: voglio crescere sia tatticamente che tecnicamente".

CHAMPIONS - "La Juventus inizia ogni stagione puntando a tutte le competizioni e sono sicuro che quest'anno succederanno grandi cose".

SARRI - "Il nostro allenatore si occupa molto della fase difensiva e per me questo è molto importante. Si occupa direttamente degli allenamenti dei difensori e lavorare con lui significa avere la possibilità di allenarsi al meglio e di migliorare i miei punti deboli. Sono sicuro che il mister vuole da me il massimo impegno".

EMRE CAN - "Il fatto di giocare con lui è molto importante: abbiamo la stessa cultura, parliamo la stessa lingua e mi sta aiutando molto dentro e fuori dal campo. Lo vorrei ringraziare molto pubblicamente".