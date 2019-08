p>CALCIOMERCATO ROMA FAZIO / Dopo, lapochi minuti fa ha ufficializzato anche il rinnovo di Federico: il difensore argentino ha prolungato il proprio contratto con i giallorossi fino al 2021. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le parole di Petrachi: “Fazio rappresenta un giocatore fondamentale per la nostra rosa, per questo motivo il suo rinnovo ci rende estremamente soddisfatti. Puntiamo molto sulle sue qualità e sulla sua esperienza, elementi importanti anche per la crescita dei nostri calciatori più giovani. Federico sarà una guida per la nostra difesa e per i nostri ragazzi.”

La gioia di Fazio: “È il mio secondo rinnovo e sono davvero felice. Dal primo giorno la Roma mi ha fatto sentire la fiducia di cui ha bisogno un calciatore. La sento da parte di tutti quelli che lavorano a Trigoria, dove ho voglia di rimanere a lungo”.