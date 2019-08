p>CALCIOMERCATO GENOA DESTRO DEFREL JOAO PEDRO / Ilè pronto a fare un ultimo sforzo sul mercato per accontentaree regalargli un nuovo rinforzo in attacco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport' nel mirino del 'Grifone' ci sono tre giocatori: parliamo di Mattia Destro, Joao Pedro e Gregoire Defrel. In pole ci sarebbe proprio l'attaccante francese della Roma che nella passata stagione ha giocato già al Marassi, ma con la maglia della Sampdoria. Intanto si continua a lavorare per il prolungamento del contratto di Kouame sino al 2024.