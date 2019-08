CALCIOMERCATO LAZIO WALLACE / Dopo il mancato approdo in Premier League, Wallace è alla ricerca di una nuova sistemazione dopo essere stato vicino al Wolverhampton.

Jorgeè alla ricerca di una nuova sistemazione per il difensore brasiliano dellaormai ai margini del progetto tecnico di Simone

Secondo quanto riportato dal 'Birmingham Mail' in corsa per Wallace ci sono ora Monaco e Valencia: il difensore brasiliano resta in uscita dalla Lazio ed è un obiettivo di mercato sia del club francese che di quello spagnolo.