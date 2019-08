p>CALCIOMERCATO NAPOLI INTER LLORENTE / Fernandopotrebbe tornare in Serie A dopo la parentesi vissuta qualche anno fa con lainfatti sono sulle tracce del centravanti spagnolo, svincolato dopo l'ultima stagione disputata con il Tottenham. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo però quanto riportato da 'TeamTalk' Llorente potrebbe ancora rimanere a giocare in Premier League: lo spagnolo infatti sarebbe propenso a firmare con il Manchester United, a caccia di un attaccante per sostitutire Lukaku e il partente Sanchez, promesso sposo dell'Inter. Il club inglese può solo ingaggiare giocatori svincolati visto che il mercato in Premier si è chiuso l'8 agosto.