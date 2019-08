MILAN DUARTE / Non solo Bennacer e Rafael Leao: in conferenza stampa al loro fianco è intervenuto anche Léo Duarte, difensore brasiliano classe 1996 arrivato al Milan dal Flamengo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Ecco le sue parole: ''Sono felice di essere qui, sto realizzando un sogno perchè vedevo le partite del Milan in Tv in Brasile con mio papà. Voglio lavorare duro e fare la storia di questo club. Arrivo da un calcio diverso, tatticamente e nelle idee.

Ma stavo lavorando con Jorge Jesus, un allenatore europeo. Avrò bisogno di tempo per adattarmi calcisticamente e per imparare la lingua per comprendere meglio le idee di Giampaolo''.

Il paragone con il passato: ''Credo che posso ricordare Thiago Silva e anche solo se riuscissi ad avere metà del suo successo qui sarei felicissimo''.

Romagnoli e la concorrenza in difesa: ''E' un grande giocatore, l’ho seguito tanto. Mi sta aiutando molto, voglio adattarmi al meglio per aiutare i miei compagni. Se dovrò mangiare l’erba per giocare lo farò. Sarà una concorrenza sana in difesa, chi sta meglio gioca. Ci sono tanti grandi giocatori''

La chiamata di Maldini: ''Stavo facendo shopping con mia moglie quando ho ricevuto la chiamata di Maldini, mio padre è fan di Paolo e siamo orgogliosi di questo. Voglio fare la storia qui in questo club".