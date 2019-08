MILAN BENNACER / Reduce dal trionfo in Coppa d'Africa con la sua Algeria, per Bennacer ora è tempo di concentrarsi sul Milan: l'ex centrocampista dell'Empoli ha deciso di sposare il progetto della squadra rossonera e quello tecnico di mister Giampaolo.

Bennacer è intervenuto in conferenza stampa, al fianco di Rafael Leao e Duarte per presentarsi ai suoi nuovi tifisoi.

Ecco le sue parole: ''Sono molto felice di essere al Milan, qui c’è tutto per fare bene: una grande squadra e un grande centro sportivo. Il Milan è la squadra perfetta per fare bene, per me per crescere e lavorare bene. Quando il Milan mi ha chiamato mentre ero in Coppa d’Africa non ci ho pensato molto, non ho avuto dubbi''.

Giampaolo decisivo: 'Mi ha chiesto di venire, per me vale tanto questo. Gli piace il mio modo di giocare, vado bene nel suo sistema. Conosce le mie qualità e sa quanto e come posso crescere''.

Sacrificio e duro lavoro: ''Io darò il massimo, conosco le mie qualità e darò tutto. Trionfo in Coppa D'Africa? Io sono lo stesso uomo, ma con la Coppa d’Africa sono ancora più convinto delle mie qualità e di fare bene. Ho preso consapevolezza. Qui ci sono grandi giocatori ma il mio pensiero è sempre quello di dare il massimo''.