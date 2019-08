CALCIOMERCATO JUVENTUS ERIKSEN - Regina indiscussa del mercato italiano, la Juventus si prende lo scettro anche a livello europeo almeno quando si tratta di mettere a segno grandi colpi a costo zero, come testimoniano anche Ramsey e Rabiot sbarcati a Torino questa estate. Il prossimo potrebbe essere Christian Eriksen: il 27enne centrocampista offensivo danese è in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno ed ha rifiutato la proposta di rinnovo a 200mila sterline a settimana (circa 12 milioni di euro l'anno) avanzata dagli 'Spurs' perché vuole provare una nuova esperienza.

Su Eriksen hanno messo gli occhi anche il Real Madrid - che è alla ricerca dell'erede di Modric - ed il Barcellona, che pensa al fantasista scandinavo per rimpiazzare Coutinho. Al momento, tuttavia, nessun club ha avanzato un'offerta ufficiale al Tottenham, che quindi potrebbe tenerlo fino a fine stagione. Secondo quanto riportato dall'emittente 'ESPN', l'ex Ajax avrebbe scelto di dare la priorità alle due big della Liga spagnola, mentre la Juventus sarebbe soltanto la terza scelta.