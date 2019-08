Fiorentina, Ribery ha detto sì: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO FIORENTINA RIBERY / Franck Ribery ha detto sì alla Fiorentina. Il campione francese, svincolato dopo l'addio al Bayern, alla fine si è convinto a sposare il progetto viola, spinto anche dalla famiglia (composta da ben cinque figli) mal propensa a trasferirsi in Russia, dove aveva ricevuto una importante offerta dalla Lokomotiv.

La trattativa tra il suo entourage e la società viola, come appreso dalla redazione di Calciomercato.it , è giunta ai dettagli conclusivi, Ribery firmerà un contratto biennale mentre il suo arrivo a Firenze - per le visite mediche - è previsto per il fine settimana. L'ex Bayern sarà il primo grande colpo dell'era