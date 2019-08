Mercato Napoli, l'acquisto di Lozano inguaia... l'Inter

CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO - Finalmente ci siamo. Come anticipato dalla nostra redazione, domani Hirving Lozano sbarcherà in Italia per diventare un giocatore del Napoli al termine di un lungo corteggiamento. Il club partenopeo ha deciso di pagare i 42 milioni di euro della clausola di rescissione per strappare il fantasista messicano al Psv Eindhoven.

Un'operazione che, indirettamente, potrebbe guastare i piani dell'. Secondo quanto riportato dal 'De Telegraaf', infatti, per rimpiazzareil club olandese starebbe pensando a Nico, eclettico attaccante argentino che milita nelloe che è stato visionato dagli scout nerazzurri nell'ultimo week end