Roma, uno scarto della Premier per rimpiazzare Manolas

CALCIOMERCATO ROMA MUSTAFI - La Roma è sempre alla ricerca di un rinforzo per il reparto arretrato. C'è da rimpiazzare la partenza di Manolas, ceduto al Napoli nell'ambito dell'operazione che ha portato Diawara nella Capitale.

Tanti i nomi che sono stati accostati ai giallorossi, tra i quali c'è anche quello di Shkodran, 27enne difensore centrale tedesco di origini albanesi. Secondo quanto si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola l', che non lo considera parte del progetto dopo l'arrivo di David Luiz, sarebbe disposto a cederlo in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 25 milioni di euro. Il suo ingaggio da 3 milioni, peraltro, rientra nei parametri della Roma.