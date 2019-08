JUVENTUS NEYMAR ICARDI RUGANI MATUIDI DYBALA HIGUAIN / È una Juventus ancora in divenire quella che si appresta a fare il suo esordio in campionato, previsto per sabato alle ore 18 in casa del Parma di D'Aversa. Nonostante l'ormai prossimo inizio della stagione, infatti, sono diversi i nodi ancora da sciogliere per la dirigenza bianconera in questi ultimi giorni di calciomercato. Dalla 'telenovela' Icardi al sogno Neymar, fino alle situazioni di Rugani, Matuidi, Dybala, Mandzukic e Higuain, ecco le strategie di Paratici in entrata e in uscita. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, dal sogno Neymar a Icardi: le ultime in entrata

Nelle ultime ore sono circolate con insistenza delle indiscrezioni di un inserimento della Juventus per Neymar. Secondo quanto riportato da 'AS', il club bianconero sarebbe pronto ad offrire Dybala ed un ricchissimo conguaglio economico (circa 100/110 milioni di euro) al PSG per il fuoriclasse brasiliano. Inoltre, il quotidiano spagnolo ha reso noto l'eventuale ingaggio del giocatore, che ammonterebbe alla cifra shock di 37 milioni netti a stagione. Il maxi affare resta però piuttosto complicato, se non impossibile, per costi e concorrenza: il 27enne è infatti conteso ormai da mesi da Barcellona e Real Madrid, con il Paris Saint-Germain che non ha ancora aperto ad eventuali contropartite tecniche e continua a chiedere oltre 200 milioni di euro. Inoltre, il tempo stringe e c'è sempre meno margine di manovra per riuscire a concludere un'operazione di tale importanza.

Diverso invece il discorso riguardante Mauro Icardi: in questo caso il costo dell'eventuale operazione tra Juventus e Inter si aggirerebbe intorno ai 60-70 milioni di euro, con la trattativa che potrebbe andare in porto anche negli ultimissimi giorni di mercato. L'ex capitano nerazzurro continua ad attendere solo i bianconeri, lasciando in stand-by l'altra pista percorribile, quella che porta al Napoli di Ancelotti.

Mercato Juventus, fronte cessioni: da Rugani e Matuidi a Dybala, le ultime

Come anticipato da Calciomercato.it, pur di attendere la Juventus Icardi sarebbe addirittura pronto a restare ai margini dell'Inter per un'altra stagione . Tutto dipende dunque dal club bianconero, che potrà sbloccare definitivamente la 'telenovela' presentando un'offerta ufficiale ai nerazzurri., però, ha prima bisogno di cedere e fare cassa per dare l'assalto all'attaccante argentino.

Prima dell'ultimo colpo in entrata la priorità della dirigenza resta quella di sfoltire la rosa. Tra i partenti c'è Daniele Rugani, che non è stato più impiegato da Sarri nelle ultime uscite amichevoli. Il difensore è accostato al Monaco e soprattutto alla Roma: come anticipato dalla nostra redazione, Petrachi punta ad un'operazione in prestito oneroso da 3/4 milioni di euro più un saldo finale sui 25. L'ex Empoli, che alla Juventus percepisce uno stipendio sui 3 milioni a stagione, avrebbe già dato la propria disponibilità e gli ottimi rapporti con Paratici e la dirigenza bianconera fanno ben sperare i giallorossi.

Il primo indiziato a lasciare i bianconeri a centrocampo è invece Blaise Matuidi: il francese, però, non avrebbe intenzione di lasciare Torino se non per un club di pari livello. Al momento la Juventus non ha ancora ricevuto offerte importanti per il giocatore e rischia così di perderlo a scadenza di contratto nella prossima estate. Per quanto riguarda l'attacco, restano in stand-by anche le cessioni di Mandzukic e Higuain: il Bayern Monaco si è defilato per il centravanti croato, così come la Roma per il 'Pipita' dopo il rinnovo del contratto di Edin Dzeko. L'unica pista rimasta percorribile per Mandzukic è così quella del Borussia Dortmund, che come raccontato da Calciomercato.it ha messo concretamente nel mirino il 33enne. Infine, continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero è senza dubbio il giocatore con più mercato tra quelli in uscita e piace al PSG, che potrebbe tentare un assalto in caso di cessione di Neymar. Non è inoltre da escludere l'ipotesi Inter, con lo scambio con Icardi che non è mai tramontato del tutto. Si preannunciano giorni bollenti in casa bianconera.