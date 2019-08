JUVENTS SUAREZ DEMBELE / Mentre impazzano le voci su Neymar, la Juventus accelera sul mercato e dopo il blitz di Barcellona c'è fermento tra le due società che al tavolo delle trattative avrebbero discusso di diversi nomi.

Dalla Catalogna, il quotidiano 'Mundo Deportivo' vicino alle cose di casa blaugrana fa il punto dopo l'incontro col ds juventino Fabio Paratici e parla di una nuova opzione per la formazione di Maurizio Sarri.

Stando a quanto si legge, infatti, il direttore sportivo juventino avrebbe chiesto ai catalani l'attaccante classe '97 Ousmane Dembele che non rientra nei discorsi tra Barça e Psg per Neymar e rischia di vedersi tagliato fuori dai piani del tecnico Valverde. L'ex Borussia Dortmund, in particolare, piace nell'ottica di un possibile addio di Paulo Dybala che è nel mirino proprio del Psg. Sarebbe stata smentita, invece, l'ipotesi Luis Suarez, mentre in mattinata sono circolate voci anche su un clamoroso scambio tra Emre Can e Ivan Rakitic per il quale non si hanno ancora conferme.