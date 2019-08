Lazio, Inzaghi sogna Petagna

CALCIOMERCATO LAZIO INZAGHI PETAGNA SPAL / Lazio alla ricerca di un rinforzo per l'attacco, il nome in cima alla lista dei desideri di Simone Inzaghi è Andrea Petagna.

Il tecnico biancoceleste non ha mai fatto mistero di stravedere per l'attaccante della, la richiesta dei ferraresi però è di almenodi euro. Come riporta il 'Corriere dello Sport', i buoni rapporti con il suo agente, Beppe, e quelli con la società estense, potrebbero anche favorire, negli ultimi giorni di mercato, l'apertura di una trattativa.